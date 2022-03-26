مجلس الذهب العالمي: 40% ارتفاعا في الطلب على المجوهرات خلال 2021

تلقى الطلب العالمي على المجوهرات، ضربة قوية خلال جائحة كورونا، وكان التراجع في مبيعات التجزئة قويًا، كما ساعد الطلب العالمي في الحفاظ على أسعار الذهب ثابتة، إذ بدأ مسار ارتفاع الأسعار مع زيادة المخاوف الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع تدفقات الملاذ الآمن.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن هناك زيادة بنسبة 40% في الطلب العالمي على المجوهرات من 2020 إلى 2021، لتصل إلى ما يقدر بنحو 1805 أطنان.

استيراد الهند 497 طن مجوهرات خلال 2021

وبحسب تقرير المجلس، فإنه في عام 2020 استوردت الهند 224 طنًا فقط مقابل 497 طنًا في عام 2021، بسبب التباطؤ خلال موسم الزفاف في عام كورونا الأول، ثم قفز الطلب الهندي بنسبة هائلة بلغت 123% على أساس سنوي.

وبلغ تصنيع المجوهرات في الصين 621 طنًا في عام 2021 مقابل متوسط ​​730 طنًا، ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا لكن استهلاكه ظل مستقرًا نسبيًا، بحسب إحصائيات مجلس الذهب.

الصين والهند تستهلكان أكثر من 66% من إنتاج المجوهرات عالميا

وتمثل الصين والهند، ثلثي إجمالي استهلاك المجوهرات المادية العالمي البالغ 1229 طنًا في عام 2021، وتفوق الطلب الهندي المكبوت على المشتريات الصينية المتباطئة، كما زاد الطلب في أوروبا بنسبة 11% على أساس سنوي، وفي أمريكا الشمالية لوحظ زيادة بنسبة 10%.

وبحسب التقرير، يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الذهب على بعض الطلب في الهند مع ارتفاع أسعار التجزئة، حيث يأمل المستهلكون ألا تواصل الأسعار ارتفاعا بمستويات أعلى.