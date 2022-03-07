مجلس الذهب العالمي: تأجيل ملحوظ في الشراء بسبب الأسعار

قفز مؤشر أسعار الذهب في العالم بنسبة 6 % في فبراير الماضي، منهياً الشهر عند 1910 دولارات أمريكية للأوقية، محققاً بذلك أقوى أداء منذ مايو 2021، حيث بلغت أسابيع من التوترات المتصاعدة ذروتها بغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مجلس الذهب العالمي، في تقرير اليوم الاثنين، إن التضخم وأسعار الفائدة محركان مهمان للذهب؛ ولكن وسط التقلبات المتزايدة والتوترات في أوكرانيا، فاق طلب الملاذ الآمن على الذهب تأثير العوائد الأسمية المرتفعة والدولار الأمريكي المرتفع بشكل هامشي.

صافي المراكز في العقود الآجلة للذهب يقفز إلى 56 مليار دولار أمريكي

وبحسب «المجلس»، قفز صافي المراكز في العقود الآجلة للذهب إلى 56 مليار دولار أمريكي (904 أطنان) في الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري، في أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

وأضاف مجلس الذهب العالمي: «يتعين على البنوك المركزية، التي تكافح بالفعل مع التضخم المرتفع لعدة عقود، أن تقيِّم الآن كيف يمكن لهذا الصراع أن يزيد من زعزعة استقرار الأسواق، قد تكون إحدى النتائج المهمة للصراع الأوكراني دفع التضخم إلى مستويات أعلى، بالنظر إلى موقع روسيا كمورد رئيسي للطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 9% خلال الشهر الماضي، متجاوزة 100 دولار أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، وفرضت ضغوطًا إضافية على التعافي الاقتصادي العالمي».

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب في أعقاب غزو أوكرانيا

وفاجأ الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب في أعقاب غزو أوكرانيا المستهلكين، مما أدى إلى تأجيل شراء الذهب خلال النصف الثاني من الشهر، وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجية جزئية بمقدار 0.5 طن في فبراير، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع سعر الذهب، والذي ربما أدى إلى جني الأرباح.