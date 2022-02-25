مجلس الذهب العالمي: الحرب الروسية أثبتت أن المعدن الأصفر ملاذ آمن

قال مجلس الذهب العالمي، إن الحرب الروسية على أوكرانيا تعد مثالًا واضحًا على سبب كون الذهب وسيلة تحوط فعالة ضد مخاطر السوق المتوقعة وغير المتوقعة.

التداولات اليومية على الذهب تتجاوز 120 مليار دولار

وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1،974 دولار للأوقية تزامنًا مع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا صباح الخميس أمس، وتجاوز متوسط أحجام التداول الجماعية للمعدن الأصفر 120 مليار دولار أمريكي في اليوم، نظرًا لأن السبائك لا تحمل مخاطر ائتمانية، ما يجعل الذهب أحد أكثر الأصول المرغوبة كملاذ آمن.

وأضاف مجلس الذهب في تقرير له اليوم الجمعة، بأنَّ الذهب يواجه تقلبًا في الأسعار، وسط ترجيحات بدعم الطلب على الاستثمار على المدى الطويل من ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتراجع السوق بشكل عام.

يشار إلى أن وصول أسعار الذهب الفوري إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية، وتخوفات المستثمرين من انهيار أسواق الأسهم، ليسجل 1974 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الارتفاع في السوق المحلي على خلفية استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن بشكل أقل حدة عن موجة صعوده أمس، وفقاً للمعلن من محلات الصاغة في مصر.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، بين 826 و828 جنيهاً بدون مصنعية، خلال التعاملات المسائية اليوم.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، في محلات الصاغة إلى 944 و946 جنيهًا، بدون مصنعية.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 807 إلى 810 جنيهات، بدون مصنعية.

في حين يتراوح سعر الأوقية بين 29,358 و29,429 جنيه، مقابل 6,608 إلى 6,624 للجنيه الذهب.

ويتفاوت سعر جرام الذهب بحسب المصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن علامة تجارية إلى أخرى.