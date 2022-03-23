كريم أبو ذكري يكشف كواليس غناء أكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا»

تحدث كريم أبو ذكري منتج مسلسل «مكتوب عليا» للفنان أكرم حسني، عن الكثير من كواليس العمل الدرامي، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

كريم أبو ذكري يكشف كواليس العمل مع أكرم حسني

وقال كريم أبو ذكري، إن المسلسل يتم التحضير له منذ فترة كبيرة وبالتحديد منذ انتهاء السباق الرمضاني الماضي، فالعمل يقدم كوميديا للأسرة بأكملها دون خجل تحترم عقل المشاهدين، مؤكدا أن الدراما المُقدمة في المسلسل فكرة جديدة للغاية على ما قدمه من قبل.

وعن غناء الفنان أكرم حسني خلال أحداث المسلسل، أوضح لـ«الوطن»: «أكرم حسني موهوب للغاية في ذلك الأمر ولابد من استغلال موهبته في الأغاني من خلال تقديم أكثر من أغنية في العمل تتماشي مع الأحداث»، أما عن مزج موهبتي أيتن عامر وهنادي مهنا في الغناء، فقال إنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت بشأن ظهورهما في الأحداث.

معلومات عن مسلسل «مكتوب عليا»

يعود الفنان أكرم حسني بعمل كوميدي يتناول خلال أحداثه ظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة، ليتفاجئ في اليوم التالي بأنه مكتوب علي جسده كل شيء سيحدث له علي مدار يومه، ويتحقق أمام عينه بالفعل ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب، وتتوالي الأحداث في إطار من الكوميديا، حتي يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، بسنت النبراوي، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف.