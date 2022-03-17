طرح البرومو الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا».. أكرم حسني مدرس موسيقى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «مكتوب عليا»، البرومو الرسمي الأول للعمل، الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، ويعود به للدراما التليفزيونية ضمن موسم رمضان 2022، بعد غيابه عن الدراما العام الماضي.

أيتن عامر وهنادي مهنا يُشاركان أكرم حسني في مكتوب عليا

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسلسل عدة نجوم، على رأسهم أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، محمد طعيمة، وإسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين وضيوف الشرف.

ولاقى برومو مسلسل «مكتوب عليا» لـ أكرم حسني، الذي طرحته شركة «k media»، إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا، وحصد آلاف المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تداوله الجمهور على نطاق واسع.

مسلسل «مكتوب عليا» ينتمي للدراما الكوميدية، ويقدم خلاله أكرم حسني شخصية مدرس موسيقى غير راضٍ عن حاله، قبل أن يتعرض للكثير من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

«مكتوب عليا» أول تجربة تمثيلية لـ محمود السيسي وهلا رشدي

ويُعد مسلسل «مكتوب عليا» التجربة الفنية الأولى لكل من الـ«يوتيوبر» محمود السيسي، والمُغنية هلا رشدي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة لتعاونها مع الفنان أكرم حسني في أول تجاربها التمثيلية، لاسيما وأنه له باع طويل في الكوميديا ويحظى بجماهيرية كبيرة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض حصريا على شاشة قناة dmc خلال موسم دراما رمضان، كما يعرض على منصات watch it داخل مصر، و شاهد vip خارج مصر.