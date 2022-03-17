آيتن عامر: أكرم حسني كوميديان من الدرجة الأولى في مسلسل «مكتوب عليا»

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن التعاون مع الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وقالت آيتن عامر لـ«الوطن»: «سعيدة بالتعاون في مسلسل مكتوب عليا، فهو عمل كوميدي لايت خفيف، ويستهدف فئة كبيرة من الجمهور، ويناسب جميع أفراد الأسرة».

آيتن عامر تتحدث عن أكرم حسني

عن التعامل مع الفنان أكرم حسني قالت آيتن، «من أجمل الشخصيات التي تعاملت معها، فهو كوميديان من الدرجة الأولى، ومخلص ووّفي لعمله»، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الثنائي معا، فقد قدما سويا مسلسل إذاعي بعنوان «إحنا بتوع الأوزوريس» وقاموا بالغناء سويا من قبل.

ويُجدد الفنان أكرم حسني من خلال المسلسل، تعاونه الفني مع المخرج خالد الحلفاوي، بعد تعاونهما لأول مرة قبل 3 أعوام تقريبًا، من خلال مسلسل الوصية، الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2018.

معلومات عن مسلسل «مكتوب عليا»

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول تعرض الفنان أكرم حسني للسحر عن طريق مسح أحد الرجال على ذراعه بمادة سحرية، تجعله يرى كل شيء سيحدث له مكتوبًا على جسده، وبالفعل يجد تلك الأشياء تحدث أمام عينيه.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، هلا رشدي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

ومن المُقرر أنّ يظهر عدد من الفنانين في المسلسل الذي سيُعرض حصريًا عبر قناة دي إم سي، كضيوف شرف، من بينهم الفنان أحمد فهمي، الذي تجمعه كيمياء فنية كبيرة ببطل العمل الفنان أكرم حسني.