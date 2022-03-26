موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022.. تبدأ 2 يونيو المقبل

حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، إذ أرسلت إلى المعاهد التابعة لها خطابات رسمية للكشف عن مواعيد الامتحانات للطلاب، لتقييمهم على مناهج الفصل الدراسي الثاني، مما دفع عدد كبير من الطلاب إلى البحث عنها، عقب بداية الترم الثاني، في 19 فبراير الماضي.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

ووفقا للخريطة الزمنية المحددة للفصل الدراسي الثاني، التي تضمنت موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، تعقد الامتحانات اعتباراً من الخميس 2 يونيو المقبل، للدور الأول، وتبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 27 أغسطس، وذلك للشهادات العامة بـ معاهد الأزهر للمرحلة الثانوية، بينما تعقد امتحانات الشهادات العامة بمعاهد القراءات، اعتباراً من يوم السبت 14 مايو المقبل، للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو المقبل، فيما تجرى امتحانات الشهادات العامة بمعاهد المرحلة الإعدادية للدور الأول في 25 مايو، وامتحانات الدور الثاني اعتبارا من الأحد 31 يوليو، وتعقد امتحانات الشهادات بالمرحلة الابتدائية الأزهرية اعتباراً من الأربعاء الموافق 25 مايو للدور الأول، بينما تبدأ للدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو.

موعد امتحانات صفوف النقل بالأزهر 2022

كما تضمنت الخريطة الزمنية أيضاً، موعد إجراء امتحانات صفوف النقل بالأزهر 2022، للترم الثاني التي من المقرر لها أن تعقد اعتباراً من 7 مايو المقبل، للدور الأول، و16 يوليو للدور الثاني، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، أما صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، فمن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 7 مايو للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من السبت 16 يوليو، بينما تعقد امتحانات نقل المرحلة الثانوية الأزهرية في 14 مايو المقبل للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 16 يوليو.