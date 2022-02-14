موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وبداية امتحانات صفوف النقل

كثير من الشائعات انتشرت، خلال الأيام الماضية، حول تأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بسبب انتشار متحور أوميكرون، ليزداد البحث على موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وحقيقة تأجيله من عدمه.

وفي هذا الصدد، ووسط تساؤلات الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي نية للتأجيل، وأن الدراسة ستكون في موعدها 19 فبراير الجاري.

وقال الوزير، لـ«الوطن» إنّ الوزارة تحرص على مصلحة الطلاب وتحافظ على صحتهم، وتعمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات من تعقيم المدارس ودورات المياه لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، منوها بأن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وسط صعوبات وتحديات الجائحة.

ووضعت الوزارة الاستعدادات النهائية لبدء الترم الثاني في المدارس، وسط إجراءات مشددة وصارمة، ولا تهاون فيها للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بالفيروس خلال امتحانات الترم الأول.

حساب الطلاب على الغياب

وأضاف «شوقي»، أن الحديث عن تأجيل الترم الثاني غير حقيقي، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات، لافتا إلى أنّ الترم الثاني سيتم محاسبة الطلاب فيه على الغياب ويكون حضوريا جميع الأيام، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار بشأن عودة الدراسة «أون لاين»، بسبب متحور أوميكرون، موضحا أنّ العام الدراسي الحالي سينتهي يوم 16 يونيو.

موعد امتحانات نهاية العام

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات نهاية العام لمعظم صفوف النقل ستنطلق يوم السبت الموافق 7 مايو، كما أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل.