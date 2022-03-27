زوجة في دعوى خلع: «طردني عشان أختي رفضت تتجوز أخوه»

كانت الساعة تشير إلى الـ11 صباحًا، حيث الزحام يجتاح محكمة الأسرة، جلست سيدة ثلاثينية مع شقيقتيها الأصغر منها، يتهامسن لإمضاء الوقت وتنتظر لحظة مثولها أمام القاضي، وبسؤال «الوطن» لها عن سبب مجيئها للمحكمة، ردت شقيقتها الصغرى أنها جاءت لتخلع زوجها، بعد أن طردها من المنزل، بعد 7 سنوات زواج بسبب رفض شقيقتهما الأخرى الزواج من شقيقه، وقالت الزوجة: «شتمني وقالي أنتم نسب يعر، وراح طردني بالعيال»، وعندما أخبرت والدها تشاجر معه، وطلب منها الانفصال عنه، فتوجهت للمحكمة، وأقامت ضده دعوى خلع.

وصفت حياتها معه بالصراع

حكت الزوجة تفاصيل زيجتها خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها تزوجت من رجل أحبته لمدة 3 سنوات، وكانت سعيدة بحياتها معه، وجهزت شقة الزوجية وحفل الزفاف، وانتقلت للعيش معه في منزل عائلته، ومنذ ذلك اليوم لم تهدأ حياتها من المشاكل، وكأنها تعيش في صراع وسط أهله الذين كانوا يدبروا لها المكائد، مما جعلها تعيش في منزل والدها أكثر من منزلها، وبعد حملها رضت بحياتها حتى لا تدمر حياة طفلها.

واستذكرت الزوجة مشاهد من زواجها، وقالت: إنها تحملت سوء معاملة عائلته لأنها تحبه، وعاشت معه بكل حب وكانت تكرم عائلته رغم إهانتهم لها، وكانت تترك المنزل كثيرًا، وكان يذهب لمصالحتها، وأنجبت منه 3 أطفال، لكن مع الوقت بدأ هو أيضا يعاملها بنفس الطريقة، وتطور الأمر لضربها أمامهم ولم تجد أحد يدافع عنها، وكانت والدته تشتمهما على مرأى ومسمع الجميع، وعندما تشتكي لزوجها يقف في صف والدته، وكانت تجلس في شقتها تجنبًا لإهانتها أمام أولادها.

حماتها شتمتها بسبب عدم موافقة شقيقتها

وأضافت الزوجة تفاصيل دعواها لـ«الوطن»، وقالت، إنه بعد فترة لاحظوا إعجاب شقيقه بشقيقتها الصغرى، ولمح زوجها لها، وعندما سألت شقيقتها أخبرتها أنها ليست معجبة به، وبدأت المشكلات تزداد بينها وبين حماتها التي كانت ترفض الزيجة، وكانت تحذر ابنها من الارتباط من عائلتهم مرة أخرى، وعندما أخبرتهم برأي شقيقتها، سبتها حماتها بأبشع الألفاظ وأخبرتها أنها ستجبر شقيقتها على الزواج من أبنها، وإلا ستطلقها من أبنها.

ضربها وطردها بالعيال

وتابعت الزوجة تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها، «لما رجع من الشغل اشتكيت له عشان يدافع عني، لكنه ضربني وقالي إن كلام أمه هو اللي هيمشي، وإن لو عايزه أحافظ على البيت والعيال يبقى لازم أقنع أختي تتجوز أخوه، حتى لو غصب عنها، ولما عاندت معاه، شتمني وقالي أنتم أصلا نسب يعر، وطردني من البيت وقالي متلزمنيش أنت وعيالك».

دعوى خلع بمساعدة والدها

وأنهت الزوجة حديثها أنها عادت لمنزل والدها واشتكت له واتصل به وتشاجر معه، وطلب منها الانفصال عنهن وساعدها على إجراءات الطلاق منه، وتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1286، ولازالت تنتظر حكم المحكمة.