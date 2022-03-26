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فيبي فوزي تنعى رجائي عطية: رحل شامخا وهو يدافع عن المحامين

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الوطن
07:17 م | السبت 26 مارس 2022
رجائي عطية

رجائي عطية

نعت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، بعدما سقط في أثناء جلسة محاكمة 9 محامين، داخل محكمة إمبابة في الجيزة.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: «فقدنا اليوم رمزا من رموز القانون في مصر، الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب، والذي رحل وهو يقف شامخا مدافعا عن عدد من المحامين».

وأضافت: «قد فقدنا برحيله قامة وطنية رفيعة و علما من اعلام مهنة المحاماة التي منحها جُل عمره وكان عطاؤه وفيراً في كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات ، وإنني إذ أنعى رحيله الذي أدمى قلوبنا، أدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر، وإنا لله و إنا إليه راجعون».

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بقلم الوطن