«البحوث الإسلامية» ينعى رجائي عطية: له دور بارز في الحفاظ على الدولة

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 84 عامًا.

نص بيان مجمع البحوث

وقال المجمع، في بيان له، إن الفقيد رجائي عطية كان له دور بارز في تاريخ المحاماة، والحفاظ على الدولة المصرية على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية، كما كان له دور مهم أيضا خلال فترة عضويته بمجلس مجمع البحوث الإسلامية.

مجمع البحوث الإسلامة يعزي أسرة رجائي عطية

وأضاف: «يتقدم المجمع بالتعزية إلى أهل وأسرة نقيب المحامين؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته».