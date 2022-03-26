تغيير مسار جثمان رجائي عطية.. لم يذهب لنقابة المحامين

توفي ظهر اليوم، رجائي عطية، نقيب المحامين، خلال وجوده بالمحكمة لأداء دوره الوظيفي.

وتوجه اليوم رجائي عطية نقيب المحامين إلى محكمة الجيزة؛ لحضور محاكمة عدد من المحامين في قضية إهانة القضاة، وكان ينوي اتخاذ صف الدفاع عن القضاة، وخلال المحاكمة، أصيب بوعكة صحية وأغشي عليه، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

إقامة صلاة الجنازة على رجائي عطية بمسجد عمر مكرم

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم عقب صلاة عصر اليوم، بحضو حشد كبير من المحامين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الشخصيات العامة.

وكان من المقرر إقامة صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، ثم ينقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة للمحامين، ومن هناك يتحرك إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

تشييع جثمان رجائي عطية إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة

وفي اللحظات الأخيرة، وبعد أداء صلاة الجنازة على جثمان النقيب الراحل رجائي عطية، تفاجأ الحضور بتغيير خط السير دون التوجه إلى مقر النقابة، وتقرر التحرك من مسجد عمر مكرم مباشرة إلى مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر لإتمام عملية الدفن.