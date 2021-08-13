نقل 223 أسرة من عزبة أبو قرن إلى «معا» تمهيدا لتنفيذ «تلال الفسطاط»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبوقرن بحى مصر القديمة لنقل نحو 4700 أسرة إلى مشروع «معا»، وإزالة 1250 عقار ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحة أنه تم نقل 223 أسرة وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة فى مشروع «معا»، بالإضافة إلى إزالة 87 عقار حتى الآن، لافتة إلى مواصلة الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة أعمال الإزالة الجارية والوقوف على آخر المستجدات بموقع الإزالة وتذليل أى عقبات وايجاد حلول فورية لها.

مشروع تلال الفسطاط

وطالبت نائب محافظ القاهرة، بضرورة السير بخطوات سريعة فى أعمال الإزالة ونقل السكان للانتهاء فى الموعد المحدد حتى يتسنى للجهات المعنية البدء فى تنفيذ المشروع الترفيهى الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو مشروع تلال الفسطاط، حيث يعد أكبر متنفس أخضر فى القاهرة، مؤكده أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس بتطوير منطقة الفسطاط فى مصر القديمة لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وفى ظل أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة من بحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة التى تمثل خطورة على حياة المواطن وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

تسليم وحدات للأسر المستحقة

وتابعت: يتم التعاون مع المواطنين من قاطنى العقارات الجارى إزالتها بمنطقة عزبة أبو قرن وتنفيذ الأعمال بشكل منظم وتسليم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة معا بحى السلام فور الإخلاء إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدة الأهالى من قاطنى المنطقة الجارى إزالتها فى توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد.

وأوضحت: أن مشروع تلال الفسطاط يتوسط عدد من المعالم الأثرية والمواقع السياحية ما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً مع إبراز جمال القاهرة التاريخية، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، والصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.