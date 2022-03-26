أحمد سعد يطرح دعاء «عاشق نبينا» غدا

أعلن المطرب أحمد سعد، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرح الدعاء الديني «عاشق نبينا» غدا على قناته عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

وكتب سعد «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء (عاشق نبينا) بكرة على قناتى على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».

آخر أعمال أحمد سعد

وطرح سعد مؤخرا 3 أغنيات من ألبومه الجديد «وسع وسع»، وحققت أعلى نسب مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعدما تعدت مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

وكانت أول أغنية «عليكي عيون» والتي طرحها سعد تزامنا مع احتفالات عيد الحب، والتي تحمل طابعا رومانسيا، وهي من كلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتصدرت الأغنية التريند في 12 دولة عربية، هي «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمين، تونس، قطر».

وكانت الأغنية الثانية من ألبوم «وسع وسع» فتحمل اسم «بنادي عليك»، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى فهد.

أما الأغنية الثالثة من نفس الألبوم تحمل اسم «النفسية»، وهي من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر هاني محروس.