خبير مصرفي: نتوقع وصول حصيلة شهادات الـ18% إلى 300 مليار جنيه

توقع أحمد شوقي خبير مصرفي، وصول حصيلة شهادات الادخار بعائد 18% التي أعلن عنها البنك المركزي، مؤخرًا إلى 300 مليار جنيه، بعد ارتفاع حصيلة الشهادة في بنكي الأهلي ومصر خلال الـ4 أيام إلى 153 مليار جنيه، وفق تصريحات مسؤولي البنكين، موضحا أن هناك رغبًة من المواطنين في استثمار أموالهم في شهادة ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها، كما أن مدة الشهادة عام من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها عقب مرور 6 أشهر فقط.

50% من إجمالي قيمة الشهادات تأتي من خارج القطاع المصرفي

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامي عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن شهادات الادخار ذات عائد 18% مؤقتة، وأشار إلى أن المواطنين يستطيعون شراء الشهادات من خلال تطبيقات البنك الأهلي وبنك مصر الإلكترونية حتى في أيام الإجازات.

وأكد الخبير المصرفي أن 50% من إجمالي قيمة الشهادات تأتي من خارج القطاع المصرفي، فالقطاع المصرفي يقدم فرصة للمواطنين أصحاب الودائع أن يواجهوا ارتفاع الأسعار بتوفير شهادات بفائدة مرتفعة، ومدتها سنة، أما الـ50% الأخرى هي ودائع موجودة داخل القطاع المصرفي بفائدة أقل جرى كسرها وعمل شهادات جديدة بالفائدة الأعلى.