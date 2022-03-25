«البنك الأهلي»: يمكن شراء شهادة الـ18% خلال العطلة من ماكينات الصرف

اذا كنت ترغب في شراء شهادة الادخار ذات العائد 18% خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، فإن الأمر بسيط للغاية، وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص ببنك مصر والبنك الأهلي أو من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنكين، والمنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة.

وقال البنك الأهلى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من خلال فيديو توضيحي، إنه يمكن للعملاء شراء شهادة الادخار ذات العائد 18%، عبر ماكينة الصراف الآلى أو من خلال التطبيق الخاص بالبنك الأهلي.

153 مليار جنيه حصيلة الشهادات في 4 أيام

يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه الشهادة وبلغت حصيلتها خلال أربعة أيام من إصدارها نحو 153 مليار جنية، وبلغت نسبة العملاء نفذوا الشراء عبر «الأهلى نت» و«الأهلي موبايل» حوالي 85%، بحسب البنك الأهلى.

بنك مصر أيضًا له نصيب كبير من هذه الشهادة، إذ بلغت إيراداتها في بنك مصر خلال أربعة أيام، حوالي 51 مليار جنيه، إذ طرحها البنك عبر الوعاء الادخاري طلعت حرب، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

كل ما تريد معرفته عن شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر

1- هي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

2- تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريًا، ويجري احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

3- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

4- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

5- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

6- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.