البنك الأهلي يكشف طريقة ربط الشهادات الحالية بالجديدة: عائدها 18%

أكّد البنك الأهلي المصري أنَّ شهادات الادخار الجديدة التي أصدرها أمس الإثنين بعائد مرتفع 18% ليس لها موعد نهائي للطرح، وأنَّها ستظل متاحة طالما تلقى إقبالاً من المتعاملين مع البنك.

التحويل للشهادات الجديدة

وأضاف مصدر مسؤول بالبنك الأهلي لـ«الوطن» أنَّه بالنسبة إلى أصحاب شهادات الادخار والودائع الحاليين بالبنك لا يمكنهم التحويل إلى الشهادة الجديدة إلا في حالة مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإصدار أو الإيداع حتى يتثنى لهم كسرها ثم ربطها أو تحويلها إلى شهادات الـ18%.

شهادة الأهلي ومصر

وكان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا مساء أمس الإثنين عن إصدار أوعية ادخارية جديدة تتماشى مع التحولات الحالية في السوق المصرفية، من رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، وإعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية صباح أمس، عن رفعه سعر الفائدة بمعدل 1% دفعه واحدة على الإيداع والإقراض ليسجل كل منهما 9.25 و10.25%، على التوالي.

العائد على الشهادات الجديدة

ويبلغ العائد على الشهادات الجديدة للبنك الأهلي المصري 18%، بهدف الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي في البنوك المحلية.

فيما أعلن بنك مصر اليوم رفع أسعار الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية، تماشيًا مع تغير سعر الصرف وزيادة فوائد البنوك.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، ليسجل حتى الآن 18.53 جنيه للشراء، وفقاً لأسعار الصرف المعلنة من البنك الأهلي.

تحركات البنوك المركزية

وتحاول البنوك المركزية العالمية التصدي للتضخم وامتصاص تأثيره برفع سعر الفائدة، إذ تفاقمت الأزمة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، وتعطل سلاسل التوريد والإمدادات للسلع الأساسية، خاصة النفط والقمح، لتتوالى زيادات أسعار السلع والمنتجات.