أسعار تذاكر الطيران لحضور مباراة مصر والسنغال: «عرض 3 في 1»

زادت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في نطاق مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار تذاكر الطيران لحضور مباراة مصر والسنغال، المقرر لها الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار، في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

عرض شامل بخصوص أسعار تذاكر الطيران لحضور مباراة مصر والسنغال

وخصصت شركة مصر للطيران، ممثلة في قطاع السياحة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية «الكرنك»، عرضا خاصا للمواطنين المصريين، يشمل تذكرة الطيران ذهاب وعودة، وتذكرة حضور المباراة ذاتها، والانتقالات في العاصمة السنغالية داكار من وإلى الاستاد والمطار.

تكلفة تذاكر الطيران والانتقالات

وعن أسعار تذاكر الطيران لحضور مباراة مصر والسنغال، وتذكرة المباراة والانتقالات، قالت شركة «الكرنك»، في منشور صادر عنها اليوم، إن التكلفة تكون 23 ألف جنيه مصري للعرض شاملة النقاط الثلاث.

وطرحت شركة «الكرنك»، التابعة لـ«مصر للطيران»، عرض تذاكر الطيران لحضور مباراة مصر والسنغال على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت شعار «شجع المنتخب في السنغال»، قائلة: «والله وعملوها الرجالة، ورفعوا راس مصر بلدنا.. ربنا وفقنا في الجولة الأولى.. يالا بينا على السنغال.. نشجع منتخبنا عشان نتأهل للمونديال».

وذكر قطاع السياحة «الكرنك»، أن حجز التذاكر متاح عبر 4 أفرع تابعة للشركة؛ أولهما فرع مدينة نصر في مبنى «مصر للطيران الكرنك»، الموجود في شارع عباس العقاد.

وأوضحت الشركة في منشورها، أن ثاني الفروع لحجز التذاكر، في فرع قصر النيل بجوار «جروبي» بمنطقة وسط البلد، وكذلك في فرع المطار أمام مبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة الدولي، وفي فرع الإسكندرية بمنطقة جليم.