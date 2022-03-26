التموين: «حسبنا تكلفة إنتاج رغيف الخبز كويس وعارفين هامش ربح صاحب الفرن»

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه خلال الـ3 أيام الماضية، بدأت الوزارة توعية المواطنين بالقرار الجديد الخاص بتسعير رغيف الخبز، إذ كثفت من حملاتها الإرشادية في جميع المحافظات من أجل التأكيد على تعميم القرار.

خليل: عقوبة المخالفيين الخاصة برغيف الخبز ستكون شديدة

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عقوبة المخالفيين الخاصة برغيف الخبز ستكون شديدة، إذ أن رغيف وزن الـ45 جرام يباع بسعر 50 قرش، وفي تلك الآلية الجديدة حسبت الجهات المعنية تكلفة الإنتاج بكل مدخلاتها حتى أفصحت عن السعر النهائي للرغيف، «تكلفة الرغيف 43 قرش، وصاحب الفرن هيكسب 7 قروش، وتكلفة الرغيف أبو 75 قرش بـ64 قرش، وتكلفة الرغيف 90 جرام 84 جرام ويحصل صاحب الفرن على هامش الربح».

حبس أكثر من 70 تاجر تلاعبوا بالأسعار منذ أندلاع روسيا وأوكرانيا

وأوضح «خليل» أن عقوبة المخالفين تبدأ بـ100 ألف جنيه، وتصل إلى 5 مليون جنيه، بما لا يخالف أي عقوبة أشد في قانون آخر، «لو فيه حبس بيكون فيه حبس، والنيابة العامة أمرت أن أي حد هيتلاعب في رغيف الخبز هيتعمله محضر ويتحبس فورا زي الناس اللي زودت في أسعار المنتجات وخدوا حبس وكان عددهم أكثر من 70 تاجر منذ أندلاع روسيا وأوكرانيا».

وتابع: «محدش يقول الدقيق بكذا، الدقيق بـ508 و600 جنيه، ولو حد أداك الدقيق بأزيد من ثمنه هات الفاتورة وتقدم لينا وأحنا هنجيب المطحن أو صاحب المستورد اللي بيورد، ومفيش زيادة في سعر الدقيق، والدقيق المعبأ وبيبتاع في المعارض بـ9.5 جنيه ومفيش فيه زيادة».