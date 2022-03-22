تتصرف إزاي لو اشتريت رغيف الخبز بأغلى من ثمنه؟.. اعرف حقك

قرار الحكومة بتحديد سعر رغيف الخبز الحر، ورغيف الفينو، صباح يوم الإثنين 21 مارس الماضي، تبعه عدد من تساؤلات المواطنين حول التصرف السليم في حالة استغلال أحد المخابز للسلعة، وبيع الخبز بسعر غير المحدد من قبل الحكومة.

ويوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، التصرف السليم في حالة استغلال أحد المخابز للسلعة، وبيع رغيف الخبز بسعر أعلى مما حددته الحكومة، قائلا إن المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تجرم حالات إذا ارتكبها التجار تكون عقوبتها غرامات مالية، وهي «رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل - بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو بتكلفتها المتوسطة - الامتناع عن إنتاج منتج شحيح عند توافر إتاحته إقتصاديا».

غرامات مالية

وأضاف «السعداوي» في حديثه لـ«الوطن»، أن المشرع المصري عاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة مخالفته، وفي حالة تعذر حساب الإجمالى تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وأشار أستاذ القانون إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، إذ نصت المادة «345» على الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار السلع أو للتداول عن قيمتها المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع بثمنًا أزيد مما طلبه أو منع بيعه بثمن أقل من المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بحسب «السعداوي»، مضيفًا أن المادة «346» ضاعفت العقوبة بخصوص بعض السلع الرئيسية، ونصت على أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذ حدثت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

سعر رغيف الخبز

وحددت الحكومة سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي ليكون:

- الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بجنيه واحد.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو

بينما حددت الحكومة سعر رغيف الفينو ليكون:

- وزن 40 جرامًا بـ50 قرشًا.

- وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

- وزن 80 جرامًا بسعر جنيه واحد.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين 21 مارس، قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر رغيف الخبز الحر أو السياحي.

أرقام للبلاغات

وفي حالة تعرض أي مواطنين للاستغلال من أحد المخابز، وشراء الخبر الحر أو الفينو بسعر أعلى مما حددته الحكومة، يمكنه الإبلاغ فورًا بأي من الأرقام التالية:

أرقام حماية المستهلك

- الخط الساخن 19588 - رقم واتساب 01281661880 - رقم واتساب للمحافظات 01030000602

- خدمة الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528

- تقديم الشكوى عن طريق البوابة الإلكترونية

- مباحث التموين 16528

- وزارة التنمية المحلية 15330.