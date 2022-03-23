«البحوث الزراعية» يدرس تطوير رغيف الخبز

وضع معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عدة أهداف يعمل على بحثها تطبيقياً خلال المرحلة المقبلة تتصل بأنماط الغذاء لدى المصريين وكذلك رفع كفاءة الأغذية والمصنعات المعتادة وترشيد الأستهلاك ومن بين تلك الأهداف رفع كفاءة وجودة رغيف الخبز، ونستعرض في التقرير التالي خطة المعهد في رفع جودة رغيف الخبز.

كشف تقرير للمعهد عن العمل في دراسة إمكانية إنتاج رغيف خبز بلدي من دقيق تم استخراجه بنسبة 87% أى بزيادة 5% عن المعتاد مع استمرار إضافة دقيق الذرة 20%، على أن يكون بنفس كفاءة وجودة الرغيف العادي، كما يعمل المعهد على الأستفادة من دقيق نمرة (2) الذي ينتج من مطاحن استخلاص 72% فقط وهذا الدقيق يمثل حوالي 5% من حبة القمح وهو غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية الغذائية ولا تجيز التشريعات بيعه ويضاف إلى الردة والزوائد (بسعر الردة) ويمكن أن يخلط مع دقيق 82% وذلك بنسبة 40% لإنتاج الخبز البلدي.

كذلك يقوم المعهد أيضا بمحاولة إيجاد بدائل أخرى كالشعير والذرة الرفيعة للخلط مع القمح دون إقلال بجودة المنتج حيث إن المعهد قد نجح فى إنتاج خبز من الشعير ومن كسر الأرز مع الحفاظ على الجودة العالية للخبز الناتج ومراعاة النواحي الاقتصادية، فضلاً عن تقليل الفاقد في عمليات النقل والتصنيع فى صناعة الخبز وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للخبازين بالتعاون مع وزارة التموين.

تقييم أنواع الزيوت الغذائية المتداولة عالميا

تابع المعهد أن من بين خططه أيضاًَ تقييم أنواع الزيوت الغذائية المتداولة عالمياً لتحديد مدى ملاءمتها لظروف المستهلك المصري، فضلاً عن تنظيم ندوات عن ترشيد استهلاك الزيوت والدهون والأضرار الناتجة عن الإسراف فى استخدامها، أما فيما يتعلق بالسكر؛ فيولي المعهد اهتمام خاص بنبات الأستيفيا كمصدر للتحلية يمكن أن يستخدم فى الصناعات الغذائية المختلفة، كما يمكن الخلط مع سكر القصب أو البنجر بما يقلل الاستهلاك.

أكد المعهد أنه يتم العمل على نشر منتجات فول الصويا لاحتوائها على قيمة غذائية وعلاجية عالية ورخص تكلفتها مقارنة بالاغذية الاخرى، كما يتم التعاون مع مركز تحديث الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة وتزويده بالخبرات الفنية لحل المشاكل الخاصة بالعمليات التصنيعية والارتقاء بجودة المنتجات الموجودة بالسوق لملائمة التصدير مع الاهتمام بمشاكل التعبئة والتغليف.