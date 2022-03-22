في اليوم الأول لتطبيق سعر رغيف الخبز الحر.. اعرف عقوبة المخالفين

تحاول الحكومة المصرية التصدي لزيادة الأسعار والتلاعب بها، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الخبز الحر «الخبز المميز 72% - الخبز الفينو»، لذا التزمت كل المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، بهدف السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

عقوبة مخالفة سعر الخبز

وأوضح هاني صبري لبيب، الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، العقوبات التي تطبق في حال مخالفة أسعار الخبز التي أقرتها الحكومة، والتلاعب بها، إذ تكون الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك وفقا للمادة رقم 22 مكرر ج من قانون المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية.

وقال «لبيب»، إنه في حالة مخالفة الأسعار التي أقرتها الحكومة للخبز، تطبق العقوبات الواردة في المادة رقم 22 مكرر ج من قانون المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

الغرامة والحبس عقوبة التلاعب بسعر الخبز

ولفت إلى أن تلك العقوبات تطبق على كل من باع بسعر غير الذي أقرته الحكومة للخبز، حتى وإن جاء ذلك بسبب جهله بالأسعار الجديدة المحددة: «الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية».

كما أوضح الخبير القانوني أن سعر الخبز بسعر مخالف، يعتبر بيع سلعة بسعر مختلف عن سعرها الحقيقي، يعد جنحة وفقا للمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017: «نصت تلك المادة على أن بيع سلعة غذائية بأكثر من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه».