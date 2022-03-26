المصرف المتحد ينظم ورشة لتنمية «القيادة النسائية»

دشنَّ المصرف المتحد أول ورشة عمل متخصصة لفريق عمله من المصرفيات بهدف تنمية مهارات القيادة النسائية المحترفة بمشاركة 165 قيادة نسائية من 68 فرعاً و3 مراكز رئيسية للمصرف المتحد منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ألقت الدكتورة شيرين جبر، أستاذ التغذية السليمة بالجامعة البريطانية، ورشة العمل تحت عنوان «القيادة النسائية = تغذية سليمة X مهارات استثنائية»، تضمنت التأثير الإيجابى للاستثمار فى القيادات النسائية وتنمية الفكر الإبداعى.

وتعليقاً على ورشة العمل، قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن تمثيل الكوادر النسائية فى المناصب القيادية بمختلف المستويات يعد أساس النجاح، فالمرأة تمثل 30% من فريق عمل المصرف المتحد، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى على النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.

وأضاف «القاضى» أن استراتيجية المصرف المتحد تمحورت حول تطوير وتحسين أداء الكفاءات البشرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص وتأهيلها للقيادة بصورة متوازنة وفرص متكافئة، فالمرأة شريك استراتيجى فى بناء الوطن.