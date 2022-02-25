لو موظف بالكهرباء.. مزايا الحصول على قرض المصرف المتحد: يصل لـ2 مليون جنيه

قد يبحث العاملين في شركات الكهرباء، عن قروض تلبي احتياجاتهم، وهو ما يقدمه المصرف المتحد لهم، ضمن أحدث عروضه للعملاء، التي تساعدهم على سد ديون على سبيل المثال، أو دفع مصاريف مدارس وجامعات، أو حتى شراء أجهزة كهربائية بمزايا، وخصائص وأسعار فائدة تنافسية، بقيمة تمويل تصل إلى 2 مليون جنيه.

تفاصيل قرض المصرف المتحد للعاملين بالكهرباء

ترصد «الوطن» تفاصيل قرض المصرف المتحد للعاملين بشركات الكهرباء، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة على النحو التالي:

- تمويل شخصي بعائد سنوى متناقص (12%) حتى 5 سنوات.

- تمويل شخصي بعائد سنوى متناقص (13%) حتى 8 سنوات.

مزايا قرض موظفي الكهرباء

- إعفاء من المصاريف الإدارية.

- إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

- تنفيذ القرض قبل ورود أول راتب/ قسط.

المستندات المطلوبة

وضع المصرف المتحد عدد من الأوراق، للحصول على القرض، تشمل:

- مفردات مرتب لـ3 أشهر.

- صورة الرقم القومي.

- خطاب تحويل المرتب.

- فاتورة مرافق (كهرباء).

ودعم حياة كريمة

أعلن المصرف المتحد نهاية الشهر الماضي، عن توجيه ميزانية هدايا العام الجديد لصالح صندوق تحيا مصر - برنامج حياة كريمة، بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة وبخاصة في القرى، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث تسلم تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قيمة الدعم الموجه من ميزانية هدايا العام الجديد للمصرف المتحد.

يذكر أن مشروع حياة كريمة أطلقه رئيس الجمهورية في 2019، الذي يعد أهم مشروع تنموي على مستوى العالم، حيث يستهدف المشروع تغيير حياة 60 مليون مواطن على مستوى مصر، كما تم اعتماد مشروع حياة كريمة من منظمة الأمم المتحدة وخبراء التنمية بالعالم.