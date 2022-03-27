خبير مصرفي: الأزمة الاقتصادية الحالية عالمية وليس المواطن أو الدولة سببا فيها

قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية غير نابعة من المواطن أو الدولة على حد السواء، لكنها أزمة عالمية طالت كل دول العالم حتى الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الأزمة قد جاءت في فترة سيئة وأثناء جائحة فيروس كورونا، «العالم لسه منتهاش من أحداث كورونا».

أبوالفتوح: فوجئ العالم بأكمله بالحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف «أبوالفتوح»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العالم بأكمله قد فوجئ بالحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تبعات دولية على مستوى كل دول العالم، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، «روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للأقماح والزيوت، ومصر تستورد 84% من احتياجتنا من القمح، وهما من أكبر المصدرين لينا».

أبوالفتوح: أسعار الأقماح على مستوى العالم ارتفعت

وأوضح أن أسعار الأقماح على مستوى العالم ارتفعت حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يبرهن بإلقاء الأزمة بظلالها الكثيفة على العالم كله، «الأزمة دي بنتعامل معها بعدة سيناريوهات، منها أنها ستنتهي مع بداية المفاوضات واتجاه روسيا وأوكرانيا للحل السلمي، والسيناريو الآخر الأكثر تشاؤما هو أن تطول الأزمة».

وأكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أسوأ إلى حد كبير من أزمة جائحة كورونا، ولكن وهناك في كل الأحوال تقديرات تشير إلى أن الأزمة لن تطول أكثر من عام، «احنا اتعاملنا مع أزمة كورونا وكانت الأصعب، وكانت أزمة عالمية ولم يوجد برنامج للقاحات في بدايات الأزمة».