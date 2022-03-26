الدولة تواجه الأزمة الاقتصادية العالمية بتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

كثفت الدولة المصرية من جهودها لتوفير كل السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، في ظل التقلبات العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة وبجودة عالية لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق

يأتي ذلك فضلاً عن إحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والاحتكار، بما يضمن توفير كل سبل الدعم للمواطنين، مع اتباع التدابير اللازمة لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية، ما يؤكّد أنَّ الدولة قادرة على استيعاب الأزمة العالمية غير المسبوقة خاصة مع توفير احتياطات كافية من السلع تكفي لشهور مقبلة.

التوسع في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو في إطار سلسلة من الفيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التوسع في منافذ بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع.

ورصد الفيديو آراء عدد من المواطنين بشأن السلع المقدمة في منافذ البيع وأسعارها، مؤكدين توافرها بكثرة وبمختلف أنواعها بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

كما أكّد المواطنون ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الأخرى خارج المبادرات الحكومية لمنع استغلال التجار، فضلاً عن إشاداتهم بجهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين على مدار العام لمساعدتهم على تحمل أعباء الفترة الحالية.