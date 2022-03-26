اجتماع تنسيقي لتوريد القمح من المزارعين بمحافظة الدقهلية

عقد المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز والفنية والإصلاح الزراعي، بحضور المهندس صلاح عبدالهادي مدير عام الزراعة، والمحاسب إبراهيم زكريا المراقب العام للتعاونيات والتنمية، لمناقشة توريد القمح بالتعاون مع التموين وتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح، خاصة بعد زيادة سعر التوريد إلى 885 جنيها للأردب وعمل غرفة عمليات بالإدارات تختص بمتابعة التوريد.

حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من مستلزمات الإنتاج

وخلال الاجتماع جرت مناقشة متابعة حماية الأراضي ومنع التعدي على الأرض الزراعية، وأكد «الحضري» حرمان المتعدين من مستلزمات الإنتاج على كل الحيازة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة التعدي على نفقة المتعدي.

وناقش الاجتماع تنفيذ توجيهات وزير الزراعة في شأن توسيع نطاق الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول صويا ودوار الشمس، وتحفيز الفلاحين على زراعة القطن، العام المقبل، وتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين بحد أدنى 3 شكائر أسمدة، على سبيل «السلفة» لحين انتهاء الحصر، على أن يصرف باقي الحصة بعد الحصر النهائي، وخصم الزيادة في الموسم المقبل،.