ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022.. الأوقاف توضح

حددت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، خاصة وأن الحكومة أكدت أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، والعودة إلى أوضاع ما قبل جائحة كورونا كما زعم البعض.

وعن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، أكدت أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

موقف المساجد في رمضان 2022

ووفقا لضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، ستقام الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف في إعلانها عن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، أكدت أن دورها الرئيسي هو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين، ومن هذا المنطلق فإنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف، وبما أن شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركة.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022

وشكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة، ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، و لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلاً عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها".

وشددت الوزارة في ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2022، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي.