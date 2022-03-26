حالة الطقس غدا الأحد 27-3-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة شهدته كافة المناطق اليوم السبت، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد، الموافق 27 مارس، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس دافء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا كثافة في الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح بها شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 22 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 12

السلوم 19 09

سيوة 23 09

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 23 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 21 06

نويبع 24 14

طابا 21 13

كاترين 17 03

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 14

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

إدفو 30 14

أبو سمبل 29 14

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 14

حلايب 24 15

رأس حدربة 24 16