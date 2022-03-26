وزير التعليم: أولياء أمور المدارس الدولية عاوزين يمشوا الموضوع على كيفهم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على اقتحام عددًا من أهالي الطلاب وأولياء أمورهم إحدى المدراس الدولية في الجيزة، إذ ذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، فمنذ أسبوع تقريبًا كان هناك مدرسة أخرى اتفق فيها أولياء الأمور على عدم حضور الطلاب للمدرسة، «قالوا لولادهم ميحضروش عشان عاوزين مدير بعينه.. عشان إحنا حولنا المدير للتحقيق، لأسباب أرفض إعلانها لكنها أسباب إدارية ومخالفات مهمة، اتفقوا مع بعض، وخلوا ولادهم يسجلوا فيديوهات، وده أمر غريب».

هناك معلمة اعتدى عليها أولياء الأمور بسبب رفضها الغش

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، من تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن هناك معلمة أخرى في الدقهلية انتظرها أولياء الأمور أمام المدرسة، من أجل الاعتداء عليها، بسبب رفضها غش الطلاب، وكانت هذه المعلمة رئيسة لجنة الامتحانات، وهذه المعلمة خرجت في حراسة قوات الأمن، مؤكدًا أن ما يساعد أولياء الأمور على التكتل هو السوشيال ميديا، من خلال جروبات معلومة، «فيه ناس شغلتها فقط إدارة هذه الجروبات».

أولياء الأمور في المدارس الدولية «عاوزين يمشوا الموضوع على كيفهم»

وتابع وزير التعليم: «أنا شبهت الجروبات دي بالألتراس، من ناحية الأخلاقيات.. معندناش مانع لو الأحاديث فيها موضوعية وفي التعليم نفسه لكن يحدث تجاوزات.. كما لو كان ولي الأمر عاوز يدير المدرسة على كيفه، واختلطت الأدوار.

وأوضح أن هناك اعتقاد عند بعض أولياء الأمور طالما أنا بدفع فلوس في المدارس الخاصة يبقى أعمل اللي أنا عاوزه.. الرسالة للأطفال دائما بائسة.

وأبدى وزير التعليم استغرابه: «كيف تتوقع أن يبقى فيه هيبة للمدرسة والمعلم ونقدر نعلمهم قيم وأخلاق إذ كان المثل والقدوة اللي هو ولي الأمر يمارس هذه الأشياء.. اللي كان مستنين المدرسة عشان يضربوها كانوا بيضربوا عربية الشرطة».