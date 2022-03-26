وزير التعليم: أولياء أمور الطلاب يتدخلون في أمور لا شأن لهم بها إطلاقا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك ظواهر مريبة من بعض أولياء الأمور في المدارس، ولا يصح له أن يعمم كل أولياء الأمور، لكن لا يوجد شيء منظم لعلاقة أولياء الأمور بالمدرسة، «عمر ما كان فيه في مصر هذه التصرفات من أولياء الأمور زي اقتحام المدارس، بس إحنا بقالنا 3 سنوات نحذر من وجود قدر عالي من المشاكل عند بعض أولياء الأمور، بقوا يكتبوا على الفيس بوك والواتس اب ويبعتوا رسائل جماعية في أشياء ليست من شأنهم اطلاقًا».

الوزارة وحدها «مش هتعمل كل حاجة»

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه كلٌ من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن الوزارة وحدها «مش هتعمل كل حاجة»، مستطردًا: «لا أعتقد الأزمة تحل بقواعد وعقوبات، إحنا مش هنتحول لوزارة الداخلية ولا وزارة الداخلية فاضية عشان تجري وراء ملايين من أولياء الأمور، لازم نقف وقفة مجتمعية ونعالج هذا الأمر من جميع النواحي، دي مشكلة مجتمعية في المقام الأول».

أهالي الطلاب أهانوا «القدوة» باعتدائهم على المعلمين أمام الطلاب

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «إحنا بنتكلم عن التعليم وفيه أهالي بتشجع ولادها على الغش، لازم نسأل نفس السؤال اللي الرئيس عبد الفتاح السسي سأله بنفسه وقال (يا جماعة عاوزين تعلموا ولادكم ولا لا؟) ، إذا كنتم بتحرضوه على الغش يبقوا انتوا مش عاوزينه يتعلم خالص، الأطفال هما الضحية، دي حاجة صعب جدا نعالجها مهما كانت الوزارة بتقدم مناهج جيدة، كل ده راح أمام القدوة أو الدرس اللي خده من رؤية مامته بتضرب المدرسة، فكيف لهذا الطفل أن يحترمها».