طارق شوقي يوجه طلاب «أولى ثانوي» بتعلم الكثير عن حل المتباينات الخطية

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة تعلم الكثير عن حل المتباينات الخطية وغيرها، والكثير عن طريق المصادر المتوفرة من «York press» على منصة إدارة التعلم «LMS» من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

وزير التعليم يوجه طلاب الجامعات بالتعرف على منصة «JoVE»

وبالنسبة لطلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس في كليات المجالات العلمية، حثهم الدكتور طارق شوقي، على التعرف على منصة «JoVE» بمجلة التجارب المرئية التي تتيح مقالات الفيديو العلمية، بحضور ورش العمل عن كيفية التنقل في «JoVE»، وعن كيفية العثور على المحتوى المناسب، وكيفية البحث في موضوعك على JoVE الثلاثاء 22 مارس، في السادسة مساء على بنك المعرفة المصري.

شوقي يشيد بجهود جمعية تكاتف للتنمية

وأشاد «شوقي» في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بجهود جمعية تكاتف للتنمية وتوجيه رياض الأطفال بإدارة شمال الجيزة التعليمية، التي اختارت روضة أطفال مدينة العمال بإمبابة التي استحدثتها الجمعية بتمويل من منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية؛ لإقامة احتفال «يوم الوفاء» للأطفال الأيتام برياض أطفال الإدارة في 17 مدرسة.

وأكد وزير التعليم، أن التعاون مع جمعية تكاتف، نموذج رائع لجهود المجتمع المدني والوزارة والمؤسسات الدولية لخدمة التعليم المصري.