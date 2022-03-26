جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2022.. تنطلق 28 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل ورقيا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2022

- يعقد يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الأحد الموافق 29 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأولى الإنجليزية.

- ووفقا لجدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2022 يعقد يوم الإثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة اللغة الثانية الفرنسية والحاسب الآلي التحريري.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة تاريخ مصر القديم.

- يعقد يوم الخميس الموافق 2 يونيو امتحان مادة قوانين عمل وتأمينات اجتماعية.

- يعقد يوم السبت الموافق 4 يونيو امتحان مادة الاقتصاد المنزلي ومحاسبة تكاليف فندقية.

- يعقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو امتحان مادة إدارة فندقية ومحاسبة فندقية وعلاقات عامة.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 6 يونيو امتحان مادة أمن مهني.

- يعقد يوم الأربعاء امتحان مادة أصول فن الطهو وأصول فن الخدمة وإشراف داخلي وأعمال شركات السياحة ووكالات السفر والاتجاهات الحديثة للسياحة وفن اتصال وسكرتارية فندقية.

وزارة التربية والتعليم

وأضافت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن جدول امتحانات دبلوم سياحة وفنادق 2022، الخاص بامتحان التدريبات المهنية وهي الحاسب الآلي والعملي الفندقي، وتبدأ الامتحانات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 مايو المقبل على أن تستكمل عقب انتهاء الامتحانات التحريرية طبقا لعدد أيام كل لجنة