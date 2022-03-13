وزارة التربية والتعليم تستعد للامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي بهدف التدريب على استخدام أجهزة التابلت، موضحة أن الامتحانات ستعقد في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع جميع مدارس المرحلة الثانوية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات التي تنطلق الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري.

وزارة التربية والتعليم تشكل غرفة عمليات مركزية

وشكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعداد المديريات التعليمية للامتحانات والوقوف على مدى جاهزية المدارس لعقدها، مؤكدة أن هذه الامتحانات تهدف فقط لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على كيفية استخدام التابلت والإجابة على نمط الأسئلة الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على المحتوى العلمي المتوفر في المنصات التعليمية لفهم فلسفة التعليم الجديدة.

منصات تعليمية لطلاب المرحلة الثانوية

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية بشعبتيّها العلمية والأدبية، التعرف على المنتجات المختلفة التي تقدمها منصة «نجوى ليمتد» التي تساعد في الدراسة، من خلال منصة إدارة التعلُّم «LMS» على بنك المعرفة المصري.

إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على أجهزة التابلت

وأضاف «شوقي»، أن الوزارة كثفت من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على التدريب على نمط الأسئلة الجديدة فهي تشمل مجموعة من الأسئلة والنماذج التي يمكن للطالب الاطلاع عليها، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على عقد التدريب الخاص بالامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، وبدأت إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على أجهزة التابلت.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه جرى تجهيز فرق تطوير تكنولوجي في المدارس لتجهزية البنية التحتية في إطار الاستعداد للامتحانات، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا.