عماد أديب: الرئيس تعامل بحكمة مع الأزمات العالمية.. وعلى العرب الاتحاد

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن العالم يمر بجائحة اقتصادية كبرى لمدة لا تقل عن عامين إذا انتهت الأزمة الأوكرانية الروسية غدا، وتشهد بعض الدول الأفريقية البسيطة مجاعات، مشيرا لجلوس الطرف الأمريكي مع روسيا والصين للاتفاق على شكل العالم، وغير متوقع كيف تتصرف إيران إذا تم الاتفاق مع إيران لتنظيم الطاقة الطاقة النووية، خاصة وأن الاتفاق لا يتضمن أي شروط لتحديد السلوك الإيراني، متابعا: «هذا العالم المقبل فيه انقسامات وتحالفات جديدة، والفوضى تظل في كل مكان».

أديب: نتحالف مع الشيطان للحفاظ على أمننا ومصالحنا

وأكد «أديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أنه علينا ككتلة عربية متزنة أن نتحالف مع بعضنا البعض، ونبحث عن التعاون مع الدول الشرق أوسطية التي يمكن أن نتعاون معها دون خوف، فنحن نتحالف مع الشيطان للحفاظ على أمننا ومصالحنا، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بتأمين غذائنا وحدودنا ومساراتنا البحرية لأن ما يحدث في الخليج يؤثر على النقل البحري في قناة السويس».

أديب: الرئيس تعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية بصوت عاقل

وأعلن الإعلامي عماد الدين أديب، اطمئنانه لحكمة الرئيس السيسي وفهمه للأمن القومي، وطريقة التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية بصوت عاقل، وأسوأ ما يمكن أن يحدث لنا هو استدرجنا واستنزافنا لحروب حمقاء من أجل تحديد أماكن النفوذ في العالم، ويجب أن ندافع عن مصالحنا من خلال تعاوننا مع الأشقاء العرب، وأن يجتمع العرب على كلمة واحدة، ولا نكون أي تحالفات على حساب أمننا الاستراتيجي.