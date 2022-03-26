عماد أديب: حلفاء أمريكا يشعرون بـ«خيبة أمل» بعد تراجعاتها الأخيرة

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه سمع دوى الإنفجار الذي حدث أمس بشركات البترول في المملكة العربية السعودية إثر هجوم الحويثين الإرهابي، لافتا إلى أن الهجوم يوضح حالة الارتباك العالمي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

أديب: العالم يعيش أزمة بعد مقاطعة أمريكا وأوروبا لروسيا

وأوضح «أديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن العالم يعيش أزمة مصالح دولية بسبب تأثر كميات السلع والأقماح والغاز والبترول نتيجة لمقاطعة الاتحاد الأوروبي وأمريكا لروسيا، بالإضافة لوجود الاتفاق النووي مع إيران على حافة التوقيع وينقصه صيغة إيرانية تطالب برفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهابي، ورفض ذلك ما يقرب من 80 سيناتور في الكونجرس الأمريكي.

وأشار «أديب» إلى أن هناك اتصالات قوية وسريعة بين كافة الأطراف العاقلة والمعتدلة في المنطقة؛ لمناقشة نتيجة ما يحدث في العالم من تغيير مراكز التحالف الدولية، بالإضافة لمحاولة التحرك الأمريكي لرصد ردود الفعل تجاه الحلفاء، وأنه لا يوجد حليف في المنطقة لواشنطن وتربطه علاقات تاريخية ودرجات متفاوتة من الالتزامات والعلاقات إلا ويشعرون بخيبة أمل تجاه ما يعرف بالحليف الأمريكي نتيجة سوء الإدارة لفريق بايدن ورئيسه لملفات المنطقة والانسحاب والتخلي الكامل عن التزامات أمريكا كدولة عظمى.

أديب: الموقف الأمريكي في الشرق الأوسط غير مفهوم

وأضاف «أديب» أن الموقف الأمريكي في الشرق الأوسط غير مفهوم في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، ما يعرض مصالح العالم فيما يختص بأسعار الحاصلات الزراعية والطاقة، وتخفيض التواجد في العراق وسوريا والانسحاب المخزي من كابول.

وأكد الإعلامي عماد الدين أديب، أنه لا يمكن وجود مسبب واحد لحدث كبير بل من خلال عدة أسباب؛ ومنها ارتباك الفريق الأمريكي الذي سعى للتفاوض مع إيران خلال فترة حكم أوباما، لافتا إلى أن التفاوض مع إيران جاء من أجل عودتها لضخ البترول في سوق النفط، وهي الدولة الثانية في امتلاك حقول الغاز.