وظائف جديدة بالسكة الحديد.. تعرف على التفاصيل والشروط

وظائف جديدة شاغرة للذكور فقط كشفت عنها شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري، وهي إحدى الشركات التي تملكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لذا تستعرض «الوطن» كل تفاصيل هذه الوظائف وشروط التقدم لها.

في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن الوظائف الجديدة بالسكة الحديد

- الوظائف المتاحة داخل مواقع العمل التي تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- إعلان الخدمات المتكاملة يتضمن التعاقد مع 100 فرد للعمل بوظيفة «أمن إداري».

- العمل يتبع مشروعات التطوير، وتحديدا في مواقع فك ارتباط أبراج الإشارات وهي قيد التطوير داخل منطقة القاهرة.

شروط التقديم على وظائف الشكة الحديد الجديدة

ووفقا لما أعلنته شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري، فإن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم على هذه الوظائف، وهي كالتالي:

1 - الوظائف متاحة للذكور فقط.

2 - الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ.

3 - سن المتقدم للوظيفة لا يتعدى عمر الـ 53 عاما.

4 - أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة من المقيمين داخل محافظة القاهرة الكبرى، وذلك بسبب احتياجات العمل داخل مواقع الشركة بمحافظة القاهرة.

طريقة التقديم على وظائف السكة الحديد

كشفت شركة السكة الحديد عن خطوات وطريقة التقديم لهذه الوظائف، موضحة أنه من يرغب في العمل عليه ملء استمارة متعلقة بطلب التوظيف داخل الإدارة العامة للموارد البشرية في مقر الشركة داخل المركز الرئيسي التابع لورش سكك حديد مصر وتحديدا منطقة الفرز الشرابية - القاهرة، في مبنى شركة الخدمات المتكاملة.

وفي سياق آخر، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد حذرت في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من إلقاء الحجارة على القطارات أثناء سيرها لأنه قد يتعرض الركاب وقائد القطار للخطر.