«السكة الحديد» تحذر الركاب من استقلال القطارات دون تذكرة في رمضان 2022

قالت هيئة السكة الحديد، إنها تواصل استعداداتها النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير تذاكر القطارات، وإعداد جداول مواعيد القطارات خلال الشهر الكريم، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة كورونا، علاوة على تطبيق غرامات السكة الحديد على الركاب المخالفين طوال شهر رمضان المبارك.

غرامات السكة الحديد في رمضان 2022

وحذرت هيئة السكة الحديد جموع الركاب من استقلال القطارات دون تذكرة طوال شهر رمضان المبارك، لأن ذلك يعرض أي راكب مخالف لفرض غرامات السكة الحديد في رمضان 2022، حيث يتم فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة، و50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة دون تذكرة.

غرامات السكة الحديد في رمضان 2022 تصل إلى 50 جنيها

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن غرامات السكة الحديد في رمضان 2022، تشمل 50 جنيها حال استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة، و30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة، و20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر، موضحًا أن الغرامات يتم تحصيلها بشكل فوري داخل القطارات، علاوة على إلزام الراكب بدفع قيمة التذكرة.

إجراءات مشددة بالقطارات والمحطات بسبب كورونا

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم تنفيذ إجراءات مشددة طوال شهر رمضان 2022، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تعقيم عربات القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، علاوة على تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، وعدم السماح لأى راكب بدخول المحطات بدون ارتداء الكمامة.