السكة الحديد تستعد لاستقبال أولى القطارات الإسبانية الجديدة.. 13 عربة

تستعد هيئة السكة الحديد، لاستقبال أولى القطارات الإسبانية الجديدة، والمكونة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة «باور» وجرار مجتمعة في قطار، إذ شُحنت من إسبانيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن القطار التالجو الإسباني سيتم تشغيله تجريبيا لمدة 3 أشهر، قبل تشغيله رسميا أمام الركاب.

صفقة القطارات الإسبانية الجديدة تضم 7 قطارات

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أولى القطارات الإسبانية الجديدة من الممكن أن تصل اليوم ميناء الإسكندرية، وأن الصفقة تشمل 6 قطارات بتكلفة إجمالية 125.6 مليون يورو، إضافة إلى قطار هدية من الشركة لوزارة النقل، ليصل الإجمالي إلى 7 قطارات.

وأوضح المصدر، أن وزارة النقل تواصل تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة 3 أشهر تجريبيا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن أولى القطارات الإسبانية الجديدة سيتم تشغيلها تجريبيا لمدة 3 أشهر، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها خدمة الركاب بشكل رسمي، لافتا إلى أنه سيتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومي، عقب انتهاء التشغيل التجريبي.

ولفت المصدر، إلى أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 360 مليون راكب سنويا، بواقع مليون راكب يوميا.

وزير النقل: نواصل تطوير السكة الحديد

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، ورفع كفاءة وتحسين المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، قائلا: «خدمة المواطن المصري أهم أولويتنا».