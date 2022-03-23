السكة الحديد تعدل مواعيد 11 قطارا على خطوط بحري طوال شهر رمضان 2022

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد 11 قطارا بالوجه البحري، تزامنا مع بداية شهر رمضان 2022، مشيرة إلى بدء العمل بالمواعيد الجديدة، يوم السبت، الموافق 2 أبريل المقبل، وسط تنفيذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة، لتجهيز القطارات للعمل، طوال الشهر الكريم، لمنع حدوث أي أعطال خلال حركة مسير القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد القطارات على خطوط الوجه البحري، لتناسب موعد الإفطار في رمضان 2022، مشددا على أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

السكة الحديد: لن نخفض رحلات القطارات في رمضان

قال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لن يتم تخفيض رحلات القطارات طوال شهر رمضان 2022، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن جميع القطارات ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحد من انتشار الفيروس، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا.

أولاً: خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس:

1- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) الساعة 20.00، بدلًا من الساعة 19.00.

2- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34، بدلًا من الساعة 20.50، ليصل الإسكندرية الساعة 21.30، بدلًا من الساعة 21.45.

3- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية/ القاهرة) الساعة 15.00، بدلًا من الساعة 18.00.

4- قيام قطار 586 سياحي (الإسكندرية/ المنصورة) الساعة 14.10، بدلًا من الساعة 15.00.

5- قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 17.45، بدلًا من الساعة 17.25.

6- قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة / الإسكندرية) الساعة 18:45، ومن بركة السبع الساعة 19.43، بدلًا من الساعة 20.00، ليصل دمنهور الساعة 21.05، بدلًا من الساعة 21.20.

7- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلًا من الساعة 17.00.

8- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلًا من الساعة 17.40.

ثانياً: خط (طنطا / المنصورة) والعكس:

1- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45، بدلًا من الساعة 16.35.

2- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب.

3- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25، بدلًا من الساعة 13.00، ليصل طنطا الساعة 14.55، بدلًا من الساعة 14.35.

وأوضحت السكة الحديد أنه عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، وابتداء من يوم الإثنين الموافق 2/ 5/ 2022 تعود هذه القطارات للمسير في مواعيدها القديمة، لافتا إلى أنه تم رفع درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم.