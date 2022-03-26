استاذ هندسة بترول: تغير خريطة النفط انعكس على المشهد السياسي العالمي

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن هناك تغيرًا واضحًا في ملامح خريطة النفط على مستوى العالم، ما انعكس على المشهد السياسي، بعدما اتضح وجود كتلتين وهما «أوبك بلاس» والتي تشمل دول الخليج وروسيا، والتكتل الآخر وهي الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الصناعية الكبرى والدول الأوروبية.

أبو العلا: بريطانيا طلبت من دول الخليج زيادة إنتاجها من النفط

وأضاف «أبو العلا»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك خلاف واضح بين الجانبين، وهو ما ظهر جليَا خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى الخليج، وكان الهدف من الزيارة أن تزيد السعودية ودول الخليج 5 مليون برميل نفط يوميًا لتعويض الضخ الروسي.

أبو العلا: أمريكا غضت البصر على الاعتداءات الحوثية على السعودية

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن المملكة العربية السعودية انحازت إلى روسيا بدون قصد، بعدما رفضت زيادة إنتاجها من أجل الحفاظ على المكاسب والمصالح التي يمكن تحقيقها من ارتفاع أسعار النفط، «في تصوري أنه بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة مغازله إيران بحثا عن مصالحها، وتغاضت عن أن يكون الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.. كما غضت أمريكا البصر عن الاعتداءات الحوثية على السعودية».

ولفت «أبو العلا» إلى أن هناك تغيرات جذرية في المشهد السياسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وما شاهدناه أخيرًا من اجتماعًا هامًا بين مصر والإمارات والأردن والعراق، يؤكد وجود تغيرات واضحة في المشهد بسبب ما حدث في الأزمة الأوكرانية.