عاجل.. الرئيس الأوكراني: روسيا تتفاخر بقدرتها على تدميرنا بأسلحة دمار شامل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تتفاخر بقدرتها على تدميرنا بأسلحة دمار شامل، مؤكدًا أنه يجب إصلاح المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن روسيا لم تلتزم بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لنا، منوها بأنّ روسيا لم تعاقب بعدما استولت على جزيرة القرم.

أوكرانيا: القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول

ونوه الرئيس الأوكراني بأنّ القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول، قائلا: «الدمار في ماريوبول يشبه ما حدث في سوريا».

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه لا أحد في العالم آمن من اضطرابات إمدادات الغذاء بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.