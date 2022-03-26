تحولت لأخطبوط.. لحظة إطلاق روسيا صواريخ من البحر تجاه أوكرانيا «فيديو»

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، فيديو مخيف لأربعة صواريخ تقصف من البحر، تبدو فيه الصواريخ العابرة للقارات كما لو أنها تحولت إلى شكل أخطبوط بعد إطلاقها من البحر باتجاه أوكرانيا، وقالت «الدفاع الروسية» إنها استهدفت البنية التحتية الأوكرانية، ليتبين أن الصواريخ من طراز «كاليبر» التي استخدمت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ31، أعلنت موسكو عن مرحلة جديدة من العمليات في أوكرانيا، تقول إنها ستركز خلالها على ما أسمته «تحرير» الشرق الأوكراني.

الصواريخ الروسية «كاليبر» تستهدف موقعا عسكريا قرب كييف

وقالت وزارة الدفاع الروسية، بعد نشر الفيديو، إنها استهدفت بأربعة صواريخ عالية الدقة مواقع تخص البنية التحتية الأوكرانية، لافتة إلى أن هذه الضربة عالية الدقة نفذت عبر أسطول البحر الأسود الروسي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنها 4 صواريخ من طراز «كروز كاليبر» أطلقت واستهدفت مواقع عسكرية في منطقة جيتومير، التي تبعد 150 كيلو مترا عن العاصمة الأوكرانية «كييف».

معلومات عن صاروخ كروز كاليبر المجنحة

وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن الصواريخ الأربعة من طراز كروز كاليبر المجنحة العابرة للقارات، وهي نفس الصواريخ التي استخدمت في الضربات الأولى على أوكرانيا فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي، مع بدء العملية العسكرية الروسية.

ويبلغ مدى الصاروخ من طراز كاليبر المجنح ألفي كيلو متر، لكنه بسرعة أقل من الصوت، كما أنه يطلق من البوارج الحربية والغواصات كذلك.

روسيا تسقط طائرات أوكرانية مسيرة

في سياق متصل، ذكرت قناة «روسيا اليوم» أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تخطط للوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول الواقعة غرب شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا عام 2014.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق قرية ستارايا باسان.

وأعلن «كوناشينكوف» إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيجوف، وأيضا طائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود.