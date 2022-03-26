آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حققت موسكو في شهر؟

تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا لضربات صاروخية متعددة، وتصاعد الدخان في أفق المدينة، بحسب ما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، وذلك بعد وقت وجيز من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلالها التزام بلاده تجاه مبدأ الدفاع المشترك الذي أقرته الاتفاقية المؤسسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وذلك في آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. استهداف مصفاة نفط في لفيف

وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة لفيف، إنه كانت هناك ثلاثة انفجارات قوية بالقرب من لفيف، ويبدو أن أحد الأهداف ربما كان مصفاة نفط على بعد نحو ميل واحد شرق وسط مدينة لفيف، في إطار آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال إيجور زينكيفيتش مسؤول من مجلس مدينة لفيف، إنه يجب على الجميع التزام الهدوء والبقاء في منازلهم، لافتا إلى وقوع 3 انفجارات قوية في المدينة جراء سقوط صواريخ.

الحرب الروسية الأوكرانية تتجاوز الشهر.. موسكو تعلن الحصيلة

وتجاوزت الحرب الروسية الأوكرانية الشهر، وبدأت فجر الخميس 24 فبراير، وفي هذا السياق، أعلنت موسكو مؤشرات لحصيلة عمليتها العسكرية خلال شهر، وذكرت أنها سيطرت على نحو 94 منطقة لوجانسك الواقعة في إقليم دونباس الأوكراني الانفصالي، بينما سيطرت على أكثر من 50% من دونيتسك، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز اليوم.

كما سيطرت القوات الروسية على مدينة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، وكذلك على زابوريجيا، فيما تبقى مناطق ومدن أخرى تحت حصارها دون تقدم كبير حيال المدن الكبيرة مثل العاصمة كييف.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الروسي أيضا، أنه يركز خلال الفترة المقبلة على الشرق الأوكراني.

بايدن يؤكد التزام بلاده تجاه دعم كييف عسكريا

وضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن عصر اليوم بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، وذلك في تصريحات كان يدلي بها من بولندا المجاورة، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وأكد بايدن، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، التزام بلاده بمبدأ الدفاع المشترك الذي يقوم عليه حلف الناتو، الذي تدخل ضمن عضويته بولندا التي تمتلك حدودا مشتركة مع أوكرانيا.