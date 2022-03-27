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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل الإكوادور

مصرع 52 شخصا جراء موسم الأمطار في الإكوادور

كتب:

حسن رمضان
07:02 ص | الأحد 27 مارس 2022
قراءات الزلزال

قراءات الزلزال

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل الإكوادور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤولون في الإكوادور، أشاروا، أمس السبت، إلى أن موسم الأمطار الذي شهدته البلاد، أسفر عن مقتل 52 شخصا، فيما أصيب  أكثر من 100 آخرين.

تضرر أكثر من 27000 شخص من الفيضانات

وقالت دائرة إدارة المخاطر الوطنية في الإكوادرو، إن أكثر من 27000 شخص تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية وانهيارات المباني خلال الأشهر الـ6 الماضية.

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بقلم حسن رمضان