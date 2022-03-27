هجوم أوكراني ضد القوات الروسية في بلدات بمحيط «زابوريجيا»

نفذ الجيش الأوكراني، هجوما ضد القوات الروسية في بلدات بمحيط زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وكان النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «تروستيانتس» تاراس سافتشينكو، أعلن تضرر كبير شهدته البنية التحتية للمدينة الأوكرانية الواقعة في منطقة سومي، التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية.

تلغيم المستشفى المحلي بالمدينة من قبل القوات الروسية المنسحبة

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى تلغيم المستشفى المحلي بالمدينة من قبل القوات الروسية المنسحبة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا متروبوليت إبيفاني، إن عشرات الرعايا وعددًا من الأديرة انضموا بالفعل إلى الكنيسة الأوكرانية، بعد استقالتهم من بطريركية موسكو.