رئيس أوكرانيا يتهم «شركاء كييف» بالتردد في تزويد بلاده بالأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة إلى 1% على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على حد وصفه، متهما شركاء بلاده بالتردد في تزويد «كييف» بالأسلحة.

وأوضح زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على «تليجرام»، أن أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها، وأشار رئيس أوكرانيا، إلى أن الحاجة إلى تزويد بلاده بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا، ولكن مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا.

بدورها، تبنت الحكومة الأوكرانية قرارا يساوي السترات الواقية من الرصاص والخوذ بالمساعدات الإنسانية، وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن استيراد السترات بات إلى البلاد يحتاج فقط إلى ملء استمارة خاصة.

القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير 12 طائرة دون طيار

بدورها، أشارت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تدمير طائرة روسية و 12 طائرة دون طيار و5 صواريخ كروز خلال اليوم الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.