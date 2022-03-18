بريطانيا: سنواصل تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الدفاعية

كشفت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، اليوم الجمعة، عن مخططات بلادها للضغط على روسيا؛ من أجل إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز» عربية.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، إن روسيا عالقة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، زاعمة أن العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها لندن والعديد من الدول الغربية، يمكنها تضييق الخناق على موسكو لإجبارها على إنهاء تلك العملية.

بريطانيا تزود أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية

وشددت «ووداورد»، على أهمية التحالف الغربي من أجل صد ما أسمته بالهجوم الروسي على كييف، مشيرة إلى أن بلادها ستزود أوكرانيا بـ الأسلحة الدفاعية.

وفيما ترى المسؤولة البريطانية، أن العقوبات الاقتصادية قد تؤدي إلى تضييق الخناق على روسيا، أعلنت دول البلطيق «لاتفيا وإستوانيا وليتوانيا»، إلى جانب بلغاريا، اليوم، طرد 20 دبلوماسيا روسيا، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، فإن كل من لاتفيا وإستوانيا قد طردا ثلاثة دبلوماسيين روس لديها، فيما طردت ليتوانيا 4 آخرين، بينما الخارجية البلغارية عن طرد 10 دبلوماسيين روس من أراضيها؛ لاتهامهم بممارسة أنشطة غير متوافقة مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.

موسكو تسحب مشروع قرار بتعليق عمليتها العسكرية في أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه دبلوماسيون غرب، أن موسكو سحبت مشروع قرار يتعلق بعمليتها العسكرية في أوكرانيا من التصويت عليه في مجلس الأمن، بعد غياب الدعم اللازم، وفقا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ 23 يوما، وذلك بهدف تأمين وحماية أمنها وحدودها القوميين والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد، وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات، إلا أن ذلك لم يلاقي ترحيب الغرب، الذين قاموا بدورهم بفرض العديد من العقوبات الدولية على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، إلى جانب العديد من رجال الأعمال الروس والبلاروس، لدعمهم تلك العملية العسكرية.