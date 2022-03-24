أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة في دمياط وانتظام الملاحة البحرية

تعرضت مدن ومراكز محافظة دمياط لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، مساء اليوم الخميس، شملت مدن دمياط ورأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة والطريق الساحلي الدولي، بينما انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، فيما أدى ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى تأثر حركة الصيد في بحيرة المنزلة، وتوقفها في البحر المتوسط، نتيجة غلق بوغاز عزبة البرج.

أمطار غزيرة وثلوج

وشهدت محافظة دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول أمطار تراوحت بين متوسطة وغزيرة، كما سجلت تساقط الثلوج على عدة أنحاء بالمحافظة، مصحوبة بهبوب رياح شديدة، واستمر هطول الأمطار حتى الساعات الأولى من المساء.

انتظام حركة الملاحة بميناء دمياط

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة، منها السفينة (DREGGEN)، التي ترفع علم «جزر كيمان»، ويبلغ طولها 145 متراً، وبعرض 24 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من «كلوريد الإيثلين».

ولفت البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط بلغت 27405 طناً، تشمل 3205 طن فوسفات، و14400 طن يوريا، و3000 طن إسمنت، و4300 طن رمل، و2500 طن كوارتز.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49696 طناً، تشمل 13292 طن قمح، و3400 طن زيت طعام، و1500 طن «كلوريد إيثلين»، و16617 طن حديد، و13587 طن خردة، و1300 طن سكر.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1008 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بقدونس وبامية مجمدة وخرشوف وبطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول سوداني وثوم وريحان وأعشاب وزيتون وبرسيم وبصل وليمون وكراوية)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وألمانيا وإنجلترا وهولندا واليونان وباكستان وأمريكا والهند وبلجيكا وسلوفينيا وإسبانيا ومالطا.

وأضاف البيان أن عدد الحاويات الوارد بلغ 475 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3101 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 112002 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122308 أطنان.

وغادر ميناء دمياط عدد 1 قطار، بعد تفريغ عدد 25 حاوية، سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من السادس من أكتوبر، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 5376 شاحنة.

رفع حالة الطوارئ بأجهزة محافظة دمياط

وأعلنت محافظة دمياط عن رفع حالة الاستعداد تحسباً للتقلبات الجوية السيئة، وتم نشر المعدات وفرق الطوارئ في مختلف مناطق المحافظة، وتم تكثيف تواجدها على كورنيش النيل بدمياط.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، حفاطاً على سلامة المواطنين.