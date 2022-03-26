انتقاماً لمعاكسة شقيقته.. شاب يقتل طالباً حرقاً بالبنزين في دمياط

شهدت مدينة دمياط الجديدة جريمة قتل مروعة، هزت أرجاء المحافظة، عندما قام أحد الاشخاص بسكب البنزين على طالب جامعي في كلية التجارة، بجامعة دمياط، وأشعل النار في جسده، انتقاماً منه لقيامه بمعاكسة شقيقته، تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة الطالب القتيل تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني بمقتل طالب حرقاً في دمياط الجديدة

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغاً بقيام شاب يُدعى «أدهم مصطفى موسى»، محبوس، بسكب البنزين على آخر يُدعى «مصطفى سراج»، طالب بكلية التجارة، جامعة دمياط، وإشعال النار به، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الطالب للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، وتوفى بعد ساعات من الحادث.

اعتراف المتهم بإشعال النار في المجني عليه

اعترف المتهم بقيامه بسكب البنزين على الطالب المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم، حيث أنهم جيران، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام للتحقيق

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمهيداً لإحالته للمحاكمة جنائياً.

وفي سياق متصل، شهدت عزبة «ماريا»، التابعة لقرية «كفر الغاب»، بدائرة مركز كفر سعد في محافظة دمياط، مساء أمس الجمعة، واقعة إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية في محاولة للسيطرة على الأوضاع بالقرية، وضبط المتهم بإطلاق النار.

مقتل شاب في إطلاق نار بكفر سعد

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً من مركز شرطة كفر سعد يفيد إبلاغ الأهالي بقيام شخص يُدعى «محمد علاء»، بإطلاق النار على آخر يُدعى «محمد ربيع»، 25 سنة، تم نقله إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى.

وقال شهود عيان إنهم أثناء تواجدهم بإحدى مقاهي عزبة «ماريا»، لمتابعة مباراة منتخبي مصر والسنغال، سمعوا صوت إطلاق نار وصراخ، وتبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على آخر، بسبب المخدرات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات مركز شرطة كفر سعد ومديرية أمن دمياط للسيطرة على الوضع، وضبط الجاني الذي لاذ بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.